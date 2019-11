Definida a data de inauguração da primeira creche de São Miguel da Serra

Atendendo uma das demandas da comunidade de São Miguel

da Serra, a Administração Municipal concluiu a construção de uma creche. A inauguração das dependências do Núcleo de

Educação Infantil Irmã Ana Lazzarini foi marcada para o próximo final de

semana, dia 30 de novembro às 14 horas.

O prédio novo foi construído anexo ao Núcleo

Educacional Frei Deodato. Na última semana foram realizadas as matrículas de 34

crianças para as turmas de berçário, maternal, jardim e pré.

Ainda comemorando seu Centenário, o distrito tem

recebido várias festividades e obras como o Monumento ao Centenário, parquinho

modular, reforma e ampliação do Núcleo Educacional Frei Deodato e Capela

Mortuária. As próximas inaugurações previstas são o Memorial do Cemitério e o

depósito da Cápsula do Tempo no dia 01 de dezembro, às 09h30, e o Portal

Turístico ainda sem data definida.

São Miguel da Serra foi palco de várias festividades

alusivas ao centenário durante o ano todo de 2019. Teve evento para motociclistas

de trilhas, caminhada ecológica, torneios esportivos, baile de gala, baile para

a terceira idade, várias feiras de artesanato e produtos coloniais, encontro de

tropeiros e o lançamento do livro Histórias de São Miguel da Serra.