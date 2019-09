Definidas as atrações do Parque do Centenário

A

Administração Municipal reuniu integrantes do Conselho Municipal de Cultura, da

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, escultores, professores, engenheiros

e demais interessados, para uma grande discussão de delimitação das atrações a

serem implantadas no Parque do Centenário. O terreno que abrigava a antiga

Cerâmica Passos fica no Bairro Santa Rosa e se trata de uma área extensa. Por

ficar em um local onde a cheia do Rio Iguaçu costuma castigar, o parque e as

ruas de seu entorno foram aterradas.

Os

visitantes do parque poderão desfrutar de uma pista de caminhada/ciclismo em

todo o entorno do parque; quadras de esportes, espaço pet, parquinho,

labirinto, jatos de água, chimarródromo, palco com concha acústica, banheiros e

fraldários, muitas árvores, jardins com as mais variadas flores e o ponto

principal será uma réplica de um dos barcos a vapor que fizeram parte da nossa

história. A obra acomodará uma lanchonete na parte de baixo do vapor enquanto as

mesas ficarão na parte superior.

As

obras de pavimentação das ruas Professor Weinand, Francisco Inácio Pimpão e

Domingos Pimpão já estão quase concluídas inclusive com a aplicação de meio

fio. O parque já ganhou cercas e está recebendo uma camada de terra preta para

iniciar o plantio de grama e flores. Dentro de poucos dias iniciam as obras das

atrações. Também está em fase de estudos a possibilidade da implantação de um

relógio do sol utilizando a antiga chaminé como ponteiro. Na próxima semana um

corpo técnico realizará os primeiros estudos de viabilidade.