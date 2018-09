Depósito da Cápsula do Tempo acontece no próximo sábado

Sábado, dia 22, às 9 horas acontece a cerimônia de depósito da Cápsula do Tempo na Praça do Centenário. A comunidade é convidada e incentivada a participar da cerimônia depositando cartas, desenhos ou fotografias no recipiente que será aberto apenas no aniversário de 150 anos do município no ano de 2067. Diversas entidades participaram fornecendo documentos, recortes de jornais, cartas, ofícios, fotos e demais materiais que consideram importantes para serem destinados aos administradores do município daqui a 49 anos. Os materiais serão depositados em envelopes lacrados e selados contra umidade para resistirem ao tempo. Além da cerimônia de depósito da Cápsula, também acontecerá o descerramento da placa de homenagem ao dia da Árvore, já que na mesma praça, no ano passado, foram plantadas várias mudas de Ipê Amarelo por personalidades de destaque da nossa sociedade. As árvores, além de embelezarem a praça, simbolizam a comemoração do aniversário do município. Então se você quer mandar uma carta para o futuro, ou gostaria de levar as crianças para participar de uma atividade inédita em Porto União, prestigie!