Deputado Estadual visita Porto União

Na manhã de sábado, dia do trabalhador, Porto União recebeu a visita do Deputado Estadual, Jair Miotto. O Deputado e sua comitiva estiveram no gabinete do prefeito, Eliseu Mibach, para ouvir as demandas do município e conhecer a cidade. Eliseu apresentou seu pedido de auxílio para o início de algumas obras que são solicitações da própria população.

Eliseu afirmou que “Porto União é um canteiro de obras com recursos próprios que nem sempre são suficientes para tudo que é necessário, mesmo sendo muito bem administrados. Por isso depende do apoio e parceria dos deputados estaduais a quem sempre é muito grato quando lembrado. Nós pedimos seu apoio para ter mais visibilidade e com isso construir uma Porto União ainda melhor para nossos munícipes”.

Também participaram do encontro os vereadores Fernando Barulho e Eliane dos Santos e parte do secretariado do Executivo Municipal.