Deputado Federal entrega emenda de 350 mil para Porto União

Na segunda-feira, 26, o prefeito Eliseu Mibach recebeu em seu gabinete o

deputado federal, Fábio Schiochet, o deputado estadual, Sargento Lima, e, o presidente

do PSL de Porto União, Rene Palhano. Fábio já havia visitado o município, em

novembro de 2018, para se apresentar como interlocutor dos municípios do

Planalto Norte em Brasília. Segundo ele “é sempre bom ter uma porta para

bater quando se precisa de ajuda”. Fábio afirmou que é adepto ao novo

jeito de fazer política e disse estar em maratona pelos municípios para poder

entender as necessidades e particularidades de cada um. Da mesma forma, o deputado

estadual, Sargento Lima, disse que seu gabinete está de portas abertas e que

Porto União nunca esteve tão perto de Florianópolis quanto agora. Ele reconheceu

que o município está muito bem cuidado e afirmou que, por conta desse cuidado,

sabe que todos os recursos pra cá destinados serão bem empregados.

A emenda de 350 mil é destinada para infraestrutura e o prefeito Eliseu

assegura que já tem destino certo. Será aplicada na pavimentação da rua

Professor Weinand no Bairro Santa Rosa, que é de grande importância por ser

paralela da Avenida Santa Rosa. Pavimentando a Professor Weinand,

consequentemente, diminui o fluxo da avenida que já é tão movimentada.