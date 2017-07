Deputado Federal Esperidião Amin visita Porto União

O deputado federal e Presidente estadual do PP em Santa Catarina, Esperidião Amin, esteve em Porto União, na manhã deste sábado, 22.

Ele foi recepcionado pelo presidente do PP local, e Presidente do Legislativo de Porto União, vereador Luiz Alberto Pasqualin e demais membros da executiva local no Clube 25 de julho. Amin cumpriu a agenda que faz parte de um roteiro que está percorrendo todo o estado.

“Aproveitando esse recesso parlamentar estamos fazendo esse roteiro pelo estado, procurando debater esse momento nacional complicado e trazer uma palavra de solidariedade aos companheiros de partido e hoje estávamos discutindo a melhor forma de liberar recursos para o hospital São Braz, que será contemplado tanto pelo meu gabinete como pelo da Ângela (Ângela Amin – deputada estadual do PP)”, destacou o deputado.

O Presidente do PP local, Pasqualin destacou a importância da vinda do deputado e presidente do partido. “Amin está cumprindo o roteiro pelo Estado, e veio aqui dar um abraço aos companheiros do Partido e trazer recursos para a saúde do município”, destacou Pasqualin.

Após a recepção no clube, Amin foi até as rádios locais e esteve reunido com empresários da cidade.