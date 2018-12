Deputado Federal Fábio Schiochet visita Porto União

Hoje recebemos a visita do Deputado Federal Fábio Schiochet acompanhado pelos seus assessores Denilson Henn, Gerson Postai, Ethel Jacomel Neto, Anderson Jr e James Diego Rodrigues.

Fábio explicou que está fazendo diversas visitas percorrendo todo o Planalto Norte Catarinense com objetivo de conhecer melhor as demandas de cada cidade. Por ser de Jaraguá do Sul, se auto atribuiu a incumbência de representar nossa região.

Próximo do governador eleito de Santa Catarina, Comandante Moisés, o Deputado faz parte da equipe de transição do Governo Estadual com o Governo Federal e está com as estratégias alinhadas já que faz parte do partido do Presidente eleito, Jair_Messias_Bolsonaro.

Eliseu Mibach por sua vez agradeceu a visita dizendo que precisa de ajuda para tornar Porto União uma cidade ainda melhor.