Deputado Hussein Bakri destaca envio à Assembleia da PEC que cria a Polícia Penal no Paraná

O Governador Ratinho Junior (PSD), encaminhou na terça-feira (06), à Assembleia Legislativa Proposta de Emenda à Constituição Estadual (PEC) que institui no Paraná a Polícia Penal. Além de cumprir o que estabelece a Emenda Constitucional Federal 104/2019, o projeto atende a uma demanda histórica da categoria. Depois que o texto for aprovado e promulgado, o Poder Executivo irá regulamentar a atuação do Departamento de Polícia Penal do Estado (DEPPEN) por meio de uma lei específica.

“Esse é mais um passo do Governo, Ratinho Junior, no sentido de valorizar as nossas forças de segurança. Como era um pleito antigo da categoria, vínhamos trabalhando há meses em conjunto com a Casa Civil, a Secretaria de Segurança Pública e o Sindicato dos Policiais Penais (Sindarspen) em torno da PEC, que vai reforçar a atuação desses servidores no controle das unidades penais e também na fiscalização do cumprimento de medidas alternativas à prisão, como o uso de tornozeleira eletrônica. Ganha a segurança pública do Paraná e ganham os paranaenses”, afirmou o deputado, Hussein Bakri (PSD), que é Líder do Governo na Assembleia.