Deputado Hussein Bakri destaca início das obras de recape asfáltico da PR-446 em Porto Vitória

Foram iniciadas na última sexta-feira (26), em Porto Vitória as obras de recape asfáltico da PR-446. Serão revitalizados 14 quilômetros, no trecho que liga o município até a BR-153. O investimento de R$ 2 milhões por parte do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PR) atende a um pedido do deputado estadual Hussein Bakri (PSD).

“Mesmo em meio às dificuldades enfrentadas neste momento de pandemia, o Estado vem investindo nos municípios, garantindo a melhoria nas políticas públicas ofertadas à população. Nesse sentido, o secretário Sandro Alex, por meio do DER, autorizou esse recape asfáltico importantíssimo para Porto Vitória”, afirmou Hussein Bakri, que é o Líder do Governo Ratinho Junior na Assembleia Legislativa.

Deputado mais votado em Porto Vitória na última eleição e indicado pelo prefeito, Kurt Nielsen Jr., para representar o município junto ao Governo do Estado, Hussein Bakri ressaltou que a confiança que recebeu da população local vai se traduzir em mais investimentos ao longo da atual gestão. “O Governador tem no apoio aos municípios uma das marcas do seu trabalho, pois entende que é por meio do desenvolvimento regional que o Estado vai crescer e se desenvolver, gerando emprego e renda para os paranaenses”, finalizou o parlamentar.