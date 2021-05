Deputado, Hussein Bakri , destaca linha de financiamento do Banco do Agricultor voltada aos produtores de pinhão e de erva-mate

Lançado na terça-feira (27), pelo Governador Ratinho Junior para alavancar o agronegócio paranaense, o Banco do Agricultor tem uma linha de financiamento destinada aos produtores de pinhão e de erva-mate do Paraná.

De acordo com o programa, será possível fazer empréstimos de até R$ 165 mil por CPF, para a produção de mudas e o plantio, replantio e manutenção de florestas plantadas de pinheiro do Paraná e de erva-mate.

Por meio da Fomento Paraná, o Estado vai compensar o agricultor com o reembolso de parte ou da totalidade do juro contratado junto às instituições financeiras que trabalham com crédito rural (Banco do Brasil, BRDE e cooperativas de crédito).

A equalização será de até três pontos percentuais ao ano para agricultores familiares com declaração de aptidão ao Pronaf localizados em municípios com IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) abaixo da média estadual.

Já para os agricultores familiares com declaração de aptidão ao Pronaf localizados nos demais municípios, a equalização será de dois pontos percentuais ao ano.

Dependendo do enquadramento dentro do programa e das condições do empréstimo, o financiamento sairá a juro zero para o agricultor, ficando 100% da taxa sob responsabilidade do Governo.

No total, o Banco do Agricultor Paranaense vai ofertar R$ 500 milhões em crédito para produtores rurais; cooperativas e associações de produção, comercialização e reciclagem; agroindústrias familiares; projetos que utilizem fontes renováveis de geração de energia e ou destinados à irrigação.