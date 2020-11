Deputado Hussein Bakri diz que invasão da APP desrespeita a Assembleia e não contribui com a negociação do PSS

Líder do Governo e Presidente da Comissão de Educação, o deputado, Hussein Bakri (PSD), repudiou a invasão do prédio administrativo da Assembleia Legislativa por representantes da APP-Sindicato. O parlamentar vinha articulando junto à Casa Civil e à Secretaria da Educação uma solução a respeito do edital de contratação de quatro mil professores e pedagogos via processo seletivo simplificado (PSS) para 2021. Antes mesmo do desfecho da negociação, os sindicalistas invadiram a sede do Parlamento estadual.

“Eu estava trabalhando no sentido construir um entendimento, e essa situação não contribui em nada para a negociação. É uma invasão desproporcional e desrespeitosa com o Parlamento. Tenho certeza que os deputados da oposição também não compactuam com isso. É um absurdo invadir o local de trabalho de qualquer pessoa”, afirmou Hussein Bakri.