Deputado Hussein Bakri e secretário Norberto Ortigara inauguram Agroindústria da Cooavi em Cruz Machado

Ao lado do prefeito, Toninho Szaykowski, e do vice, Wilson Barczak, o deputado, Hussein Bakri, e o secretário de Estado da Agricultura, Norberto Ortigara, inauguraram hoje em Cruz Machado a Agroindústria da Cooavi (Cooperativa Agroecológica Vale do Iguaçu).

O investimento do Governo do Estado foi de R$ 428 mil dentro do Pró-Rural, programa voltado aos pequenos produtores paranaenses.

Além do novo barracão, os 52 associados serão beneficiados com mesa para limpeza e lavagem de hortifrutis, envasadora e processador (fatiador) de alimentos.

A medida vai aumentar a produção e a competitividade da Cooavi, que abastece estabelecimentos da região e também atende programas governamentais com frutas, hortaliças, verduras, feijão, mel, erva-mate e sucos.

“O objetivo do Governo é fortalecer cada vez mais a associação e o cooperativismo. Sabemos que, muitas vezes, os pequenos produtores não têm recursos para adquirir equipamentos essenciais para agregar valor ao preço final dos seus produtos. Esse investimento entregue hoje vai melhorar a renda dessas famílias e promover o desenvolvimento regional”, ressaltou o deputado Hussein Bakri.

Estiveram presentes no evento o diretor-presidente do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-PR, antiga Emater), Natalino Avance de Souza; os chefes regionais da Casa Civil, Gabi Bakri, e da Secretaria da Agricultura, Carlos Rasera; o ex-prefeito Euclides Bibi Pasa; prefeitos dos municípios vizinhos de Mallet (Moacir Szinvelski), Paulo Frontin (Jamil Pech), Porto Vitória (Marisa Ilkiu) e General Carneiro (Joel Ferreira); além de vereadores e lideranças políticas e comunitárias.