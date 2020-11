Deputado Hussein Bakri entrega caminhão-pipa para Cruz Machado

Líder do Governo Ratinho Junior na Assembleia Legislativa, o deputado, Hussein Bakri, entrega na próxima segunda-feira um caminhão-pipa para Cruz Machado. Destinado ao município a partir de uma emenda parlamentar de R$ 213 mil, o veículo será uma importante ferramenta para ajudar no combate a focos de incêndio, no abastecimento de água em meio à estiagem e também contra a proliferação do coronavírus, por meio da higienização de calçadas e ruas.