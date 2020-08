Deputado Hussein Bakri garante mais de R$ 1 milhão para saúde e saneamento básico de São João do Triunfo

O deputado estadual, Hussein Bakri (PSD), esteve em São João do Triunfo nesta sexta-feira (7), onde confirmou a destinação de mais R$ 1,35 milhão para o município. Juntamente com o prefeito Abimael do Valle, o parlamentar assinou o contrato para implantação de rede de água tratada na comunidade de São Lourenço, num investimento de R$ 600 mil da Sanepar que vai beneficiar 126 famílias. Além disso, serão viabilizados R$ 750 mil para a construção de unidades de saúde em Canudos, Coxilhão de Santa Rosa e Água Comprida.

“É um prazer poder trabalhar de mãos dadas com o Chefe da Casa Civil, Guto Silva, em prol de um município organizado, com bons projetos e as contas em dia. O prefeito Abimael tem as portas abertas no Palácio Iguaçu e o resultado são as diversas obras do Governo do Estado espalhadas pela cidade, além de outros investimentos que vão se concretizar na sequência”, afirmou Hussein Bakri, que é Líder do Governo na Assembleia Legislativa e representante oficial de São João do Triunfo junto ao Executivo estadual.

Entre as obras em andamento no município, destaca-se a implantação de 42 quilômetros de rede de água tratada na zona rural – a maior obra do gênero no Paraná –, a partir de um investimento de R$ 1,5 milhão da Sanepar para atender cerca de duas mil famílias de várias comunidades. Além disso, o Cemitério Municipal está recebendo rampas, escadas, muros e uma capela mortuária, num aporte de mais de R$ 600 mil do Governo do Estado, enquanto a Cohapar está erguendo 30 casas populares no Jardim Vitória, com recursos de mais de R$ 2,5 milhões.

“O deputado Hussein tem sido um grande parceiro de São João do Triunfo, lutando com muita sensibilidade pelas demandas da nossa população. Por isso, é uma satisfação enorme recebê-lo com anúncios tão importantes para o município”, destacou o prefeito Abimael do Valle.