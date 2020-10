Deputado Hussein Bakri garante R$ 450 mil para melhorias na infraestrutura do Colégio José de Anchieta, de União da Vitória

Líder do Governo e Presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, o deputado, Hussein Bakri (PSD), anunciou na manhã desta quinta-feira (8), a destinação de R$ 450 mil para o Colégio Estadual José de Anchieta, de União da Vitória. Os recursos serão utilizados na ampliação do refeitório e na reforma do piso das salas de aula e das calçadas da área externa. Na visita à escola, o parlamentar ainda recebeu da direção o pedido para interceder junto à Secretaria de Educação (SEED) para que o José de Anchieta seja um dos 24 colégios escolhidos para a implantação do modelo de ensino em tempo integral a partir do ano que vem – a escola já está pré-selecionada entre 35 instituições de todo o Paraná.

“O José de Anchieta foi minha segunda casa na infância e na adolescência, onde estudei da 1ª até a 8ª série. Por isso, é sempre nostálgico voltar à escola e rememorar aquela época. Na condição de Líder do Governo e Presidente da Comissão de Educação, farei todo o possível para que União da Vitória seja contemplada no projeto Paraná Integral, beneficiando centenas de estudantes do município. Confiantes nessa conquista, já garantimos os recursos necessários para melhorar a infraestrutura da escola e proporcionar mais conforto para os alunos”, afirmou Hussein Bakri.

A convite da direção e dos professores do José de Anchieta e também dos funcionários e do chefe do Núcleo Regional de Educação (NRE), Carlos Polsin, o deputado Hussein Bakri participou de um café da manhã na instituição. No encontro, ele confirmou que os recursos para melhorias na escola já estão autorizados e apenas aguardam liberação por parte da Fundepar. A garantia dessas obras pode ser um diferencial importante para que o colégio seja um dos selecionados para a implantação do tempo integral em 2021, em decisão a ser anunciada nos próximos dias pela SEED.

“Estamos bastante confiantes na seleção do José de Anchieta para o Paraná Integral, pois houve um trabalho e empenho muito grandes por parte da escola e também do Núcleo Regional de Educação. Reunida hoje pela manhã, a comunidade escolar pediu mais uma vez o empenho do deputado Hussein Bakri para que o colégio possa ser um dos credenciados no programa, já que atende todos os pré-requisitos e é uma escola em ascensão na região”, afirmou o professor Carlos Polsin.