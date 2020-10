Deputado Hussein Bakri garante recursos para que a APAE de Cruz Machado adquira uma camionete

Líder do Governo na Assembleia Legislativa e representante oficial de Cruz Machado junto ao Executivo estadual, o deputado, Hussein Bakri (PSD), garantiu à APAE da cidade os recursos necessários para a compra de uma camionete. Estimado em R$ 150 mil, o veículo traçado será utilizado para transportar alunos do interior do município, em locais de difícil acesso. A verba via emenda parlamentar será destinada a fundo perdido, ou seja, não terá de ser reembolsada ao Estado.

“Há dois meses, eu fiz uma visita à APAE de Cruz Machado e, entre algumas demandas da instituição, me comprometi em ir atrás dos recursos para a aquisição de uma camionete. Nesta semana, estiveram no meu gabinete o vereador Nequinho e o William Krul, representando a APAE, para fazermos as tratativas finais e podermos iniciar o trâmite para a liberação desse dinheiro junto ao Governo do Estado. A gente conhece o trabalho magnífico que é feito pela instituição e, por isso, estaremos sempre prontos a ajudar no que for preciso, para que os alunos portadores de necessidades especiais continuem recebendo um atendimento de qualidade”, afirmou Hussein Bakri, que também é presidente da Comissão de Educação da Assembleia.

O Líder do Governo já havia assegurado outros R$ 250 mil para a APAE de Cruz Machado, para a construção de uma quadra esportiva coberta. O projeto está em fase de documentação no Executivo estadual e, assim que for vencida essa etapa, a obra poderá ser licitada.

Foto: William Krul, representante da APAE de Cruz Machado; deputado Hussein Bakri; e vereador Nequinho.