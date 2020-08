Deputado Hussein Bakri inicia debate com a Copel sobre a revitalização do Parque Ambiental de União da Vitória

Líder do Governo na Assembleia Legislativa, o deputado, Hussein Bakri (PSD), iniciou um debate com a Copel, nesta quinta-feira (20), sobre a revitalização do Parque Ambiental Caminhos do Iguaçu. A reunião na sede da companhia em Curitiba teve a participação do presidente da empresa, Daniel Pimentel Slaviero; do deputado Alexandre Curi; e do prefeito de União da Vitória, Santin Roveda.

“Essa reestruturação do parque é muito importante para fomentar o turismo no município. O objetivo é integrar o parque à paisagem urbana da cidade, construindo um espaço de lazer, esporte e convivência ao ar livre, contemplando a beleza natural de União da Vitória”, afirmou Hussein Bakri.

Situado às margens do Rio Iguaçu, o Parque Ambiental tem uma área total de 900 mil metros quadrados e é um dos maiores do Brasil localizado em área urbana de uma cidade. O espaço é de domínio da Copel por se tratar de uma área de segurança do reservatório de Foz do Areia.

Por isso, o deputado Hussein Bakri tomou a iniciativa de procurar a estatal e começar as tratativas para reestruturação do parque. O parlamentar esteve acompanhado da arquiteta Taciana Nakalski, de União da Vitória, que tem um projeto pronto de revitalização do espaço e se propôs a doá-lo à Copel. Agora, a companhia irá avaliar o tema e uma nova reunião deverá ocorrer nas próximas semanas.