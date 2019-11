Deputado Hussein Bakri mostra força política e libera recursos a mais de 30 municípios do Paraná

Verba, que será

destinada a todas as áreas, é oriunda do programa Paraná Mais Cidades do

Governo do Estado

O deputado, Hussein

Bakri (PSD), assinou, nesta segunda-feira (11), a liberação de recursos para 34

municípios de todas as regiões do estado por meio do Paraná Mais Cidades. O

programa conta com um total de R$ 351 milhões, oriundos de economias feitas ao

longo do ano pelo Governo do Estado e pela Assembleia Legislativa.

“Ao longo dos

primeiros meses de gestão, o governador, Ratinho Junior, promoveu economias

significativas enxugando a máquina, de forma a permitir a liberação de recursos

e investimentos aos municípios ainda neste ano. Com o apoio da Assembleia, que

também vem cortando gastos, temos hoje a felicidade de autorizar a destinação

de verbas importantes para a vida da população de mais de 30 municípios. É o governo

fazendo a diferença no dia a dia dos mais de 11 milhões de paranaenses”,

afirmou Hussein Bakri.

Natural de União da

Vitória, no Sul do Paraná, Hussein Bakri tem hoje a missão de representar todo

o estado na função de Líder do Governo na Assembleia Legislativa. Por isso, a

convite de lideranças regionais, tem percorrido diversas regiões nos últimos

meses, com o objetivo de conhecer de perto as demandas da população. Nesses

encontros, o parlamentar coletou uma série de reivindicações, que agora estão

sendo atendidas com recursos do Paraná Mais Cidades.

A assinatura dos

convênios ocorreu no Palácio Iguaçu com a presença do Chefe da Casa Civil, Guto

Silva. Foram liberados recursos para os municípios de Antonio Olinto, Barra do

Jacaré, Campina do Simão, Campo Magro, Cantagalo, Carambeí, Céu Azul, Cruz Machado,

Entre Rios do Oeste, General Carneiro, Guaíra, Guaraniaçu, Inácio Martins,

Jaguariaíva, Mallet, Marechal Cândido Rondon, Maripá, Matelândia, Medianeira,

Mercedes, Missal, Nova Aurora, Nova Santa Rosa, Ouro Verde do Oeste, Pato

Bragado, Paula Freitas, Pinhão, Ponta Grossa, Ramilândia, São João do Triunfo,

São Miguel do Iguaçu, Toledo, Telêmaco Borba e União da Vitória.

“Num primeiro momento,

apertamos o cinto com a redução de secretarias, a entrega de aeronaves

alugadas, o congelamento de salários do primeiro escalão. Com essa economia,

agora estamos podendo transferir recursos aos 399 municípios do Paraná. E o

deputado Hussein tem sido um parceiro importante para podermos estar aqui hoje

anunciando a liberação desses investimentos, enquanto vemos outros estados do

país em grande dificuldade financeira”, disse o Secretário Guto Silva.

Falando em nome dos

prefeitos, Marcelo Rangel, de Ponta Grossa, parabenizou o governador por ter

escolhido o deputado, Hussein Bakri, como Líder na Assembleia. “Sinto-me honrado

em ter o deputado Hussein como representante oficial de Ponta Grossa. Ele viaja

o Paraná todo, é um grande parceiro dos prefeitos, está ligado 24 horas por dia

para atender as demandas dos municípios. O sucesso deste evento aqui hoje é a

prova viva disso.”