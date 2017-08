Deputado Hussein Bakri participou da liberação de R$ 25 milhões

O deputado estadual, Hussein Bakri (PSD), participou ao lado do Governador Beto Richa, no Palácio Iguaçu, da assinatura para liberação de recursos na ordem de R$ 25 milhões para investimentos, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SEDU). Para região Sul do Paraná, foram liberados R$ 2 milhões para Cruz Machado, município representado pelo deputado. Os recursos serão destinados para obras de pavimentação, compras de maquinários agrícolas e em construção de mini-arenas esportivas.

Do total dos recursos liberados nesta segunda-feira, R$ 16,5 milhões são convênios assinados por 45 municípios pelo Programa de Apoio aos Municípios (PAM), através das secretarias de Desenvolvimento Urbano, Agricultura e Abastecimento e Esportes e Turismo com recursos a fundo perdido, ou seja, o município não precisa devolver ao Estado.

Os demais R$ 8,6 milhões foram destinados para sete municípios pelo Sistema de Financiamento dos Municípios (SFM), através da Fomento Paraná, para recape asfáltico, pavimentação e compra de equipamentos rodoviários.

O prefeito de Cruz Machado, Euclides Pasa (Bibi) agradeceu o empenho de todos e falou sobre a utilização dos recursos “Queremos agradecer o Chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, e, o Deputado, Hussein Bakri, duas lideranças que nos orgulham por serem de nossa região, além do Governador Beto Richa, que tem nos proporcionado esses investimentos. Nós vamos comprar máquinas e fortalecer nossa frota para recuperar nossas estradas rurais do município”.

O deputado Hussein Bakri, que é vice-líder do Governo na Assembleia Legislativa do Paraná ressaltou a importância dos investimentos e o bom momento do estado “Estamos vivendo em um momento único no Paraná, com investimentos em todas as áreas e isso é o resultado do trabalho do Governador Beto Richa, que fez o ajuste fiscal e hoje pode devolver aos municípios que mais precisam de investimentos” afirma.