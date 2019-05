Deputado Hussein Bakri prestigia posse do novo Bispo da Diocese de União da Vitória

Dom Walter Jorge Pinto tem 56 anos e é sacerdote desde 2002. Ele será o quarto Bispo da história da Diocese local

O deputado Hussein Bakri (PSD) prestigiou, na manhã de sábado (27), a posse do novo Bispo da Diocese de União da Vitória, Dom Walter Jorge Pinto. Na cerimônia, realizada na Catedral Sagrado Coração de Jesus, o parlamentar representou o Governador Ratinho Junior (PSD).

“Em tempos tão difíceis pelos quais passamos hoje, a fé – seja ela qual for – é fundamental para que tenhamos força em seguir lutando por um Paraná melhor. Que Dom Walter seja abençoado todos os dias para cumprir a missão de levar a palavra de Deus à nossa região”, afirmou Hussein Bakri, que é Líder do Governo e representante do Sul do Paraná na Assembleia Legislativa.

Desde a morte de Dom Agenor Girardi, em fevereiro de 2018, a Diocese de União da Vitória aguardava com ansiedade a nomeação de um novo Bispo pelo Papa Francisco. Com 56 anos de idade e mineiro da cidade de Ubá, Dom Walter Jorge Pinto foi ordenado sacerdote há 17 anos. Ele será o quarto Bispo da Diocese de União da Vitória, que foi criada em 1976 e abrange uma área de 350 mil pessoas, distribuídas em 13 municípios: União da Vitória, Bituruna, General Carneiro, Cruz Machado, Porto Vitória, Paula Freitas, Paulo Frontin, Mallet, Rio Azul, Rebouças, São Mateus do Sul, Antônio Olinto e São João do Triunfo.