Deputado Hussein Bakri vai requerer ao MPF detalhamento dos acordos de leniência com as concessionárias de pedágio

Líder do Governo na Assembleia Legislativa, o deputado Hussein Bakri (PSD), irá requerer nos próximos dias ao Ministério Público Federal (MPF) os detalhes dos acordos de leniência firmados com as concessionárias de pedágio no Paraná. As empresas reconheceram o pagamento de propina a agentes públicos em troca de alterações contratuais que as beneficiaram desde 1997. Os valores acordados com o MPF estão sendo revertidos na redução das tarifas e na realização de obras previstas nos contratos originais. No entanto, não se sabe até quando irão vigorar esses preços reduzidos.

Os atuais contratos do pedágio no Paraná vencem em novembro do ano que vem, e o Governo Ratinho Junior vem debatendo a próxima concessão com a União desde o início do mandato. O objetivo é garantir as obras necessárias e tarifas pelo menos 50% mais baixas que as atuais.