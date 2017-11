Deputado Hussein se pronuncia a favor dos professores PSS do Paraná

Na sessão de ontem (20), o deputado estadual Hussein Bakri (PSD), que preside a Comissão de Educação na Assembleia, se pronunciou sobre a possível redução da carga horária e a remuneração dos professores PSS (que ingressam através de Processo Seletivo Simplificado), e, sobre a distribuição de aulas da rede Estadual de Ensino do Paraná. No discurso, Hussein ressaltou sua posição, lembrando que mesmo sendo vice-líder do Governo na ALEP, não concorda com as medidas e sugere mais diálogo antes de qualquer decisão.

Para isto, Hussein convocou uma reunião extraordinária para hoje, terça-feira (21), a fim de debater o assunto com representantes da categoria e demais deputados membros da Comissão.

Pauta: Reunião da Comissão de Educação com APP Sindicato sobre carga horária e salário dos professores PSS

Data: 21/11/2017 – (hoje)

Horário: 13h30

Local: Sala das Comissões, Assembleia Legislativa do Paraná