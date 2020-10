Deputados aprovam oferta de crédito que prevê até juro zero para agricultores do Paraná enfrentar a pandemia

Por unanimidade, a Assembleia Legislativa aprovou em primeira discussão, na tarde desta terça-feira (13), projeto que faz melhorias na Lei 20.165, de abril deste ano, planejada para recuperar o crescimento e o desenvolvimento econômico do Paraná em meio à pandemia.

Segundo o Líder do Governo, deputado, Hussein Bakri (PSD), a proposta fortalece as atividades agrícolas ao reduzir as taxas de juros (para até 0% em alguns casos) visando o fortalecimento do cooperativismo, da agroindustrialização e do uso de fontes alternativas de energias renováveis na agricultura.

Os recursos são oriundos do Fundo de Desenvolvimento Econômico e operados pelo BRDE e pela Fomento Paraná.

O projeto amplia o rol de entidades aptas a acessar esses créditos, incluindo órgãos e entidades do Sistema Nacional de Crédito Rural.

Os benefícios passam a estar disponíveis também para cooperativas de reciclagem e para pessoas físicas ou jurídicas envolvidas em projetos de irrigação.

O projeto vai impulsionar a economia em 250 municípios rurais do Paraná, gerar emprego e renda, garantir segurança alimentar e preservar o meio ambiente.

Também vai dar mais competitividade aos produtores paranaenses em relação a outros Estados e oferecer auxílio diferenciado a setores em situação de maior vulnerabilidade.