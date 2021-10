Deputados aprovam projeto para renegociar dívidas do BADEP e destinar 70% dos recursos ao financiamento de empresas afetadas pela pandemia

Na tarde desta terça-feira (28), a Assembleia Legislativa aprovou um importante projeto para auxiliar na recuperação da economia do Paraná neste momento de pandemia.

De autoria do Governador Ratinho Junior, a proposta cria um programa para recuperar valores devidos ao extinto BADEP – e praticamente perdidos –, mediante a renegociação dos contratos.

O projeto direciona 70% dos recursos arrecadados para financiamentos a empresas via Fomento Paraná.

“A medida é fundamental para estimular a retomada econômica do Estado no pós-pandemia e auxiliar financeiramente alguns dos setores mais atingidos nesse período”, afirmou o Líder do Governo na Casa, deputado Hussein Bakri.

Na justificativa que acompanha o projeto, o Governador ressaltou que “o programa possui como objetivo a utilização dos recursos recuperados para promover a geração de emprego e renda aos paranaenses e o financiamento de novos projetos para o desenvolvimento das empresas de pequeno e grande porte instaladas no Paraná”.