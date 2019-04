Deputados discutem reajuste da água com presidentes da Sanepar e Agepar

A Assembleia

Legislativa do Paraná (ALEP) recebe na próxima terça-feira (23), às 9h30, o

diretor-presidente da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), Claudio

Stabile, e o presidente da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de

Infraestrutura do Paraná (Agepar), Omar Akel, para uma reunião com os deputados

para tratar do reajuste de 12,13 % na tarifa de água. O aumento, solicitado

pela Sanepar e autorizado pela Agepar, foi abordado pelos parlamentares na

sessão plenária da última terça-feira.

A proposição é do

líder do Governo, deputado Hussein Bakri (PSD). “Todos os pedidos dos deputados

que valorizem o Poder Legislativo sempre serão atendidos. Esse é o meu papel

enquanto líder do Governo, de tratar essas questões com seriedade. Teremos aqui

a presença dos presidentes da Sanepar e da Agepar para cumprir a função que

lhes cabe de responder aos verdadeiros representantes da população”, afirmou

Bakri. De acordo com a Sanepar, o índice de 12,13% é composto pela inflação dos

custos do setor de saneamento mais a terceira parcela do diferimento aprovado

na revisão tarifária de 2017. O reajuste passa a valer 30 dias após a data da

publicação pela Agência Reguladora e será aplicado de forma gradativa,

dependendo da data da leitura de cada consumidor. Também a Comissão Especial de

Reforma à Constituição que está analisando a PEC que trata da aposentadoria de

ex-governadores tem reunião agendada para a segunda-feira (22), a partir das

13h30 (Veja matéria no site).

Ainda na terça-feira, a Associação dos

Municípios do Paraná (AMP) promove no Plenarinho da Assembleia a eleição e

posse de seu Conselho Diretor, Conselho Fiscal e dos Comitês Permanentes para o

biênio de 2019-2020. A única chapa inscrita é a do prefeito de Pérola e

ex-presidente da Associação dos Municípios de Entre Rios (Amerios), Darlan

Scalco. Ele vai substituir o atual presidente da AMP, e, prefeito de Coronel

Vivida, Frank Ariel Schiavini. A assembleia geral será instalada em primeira

convocação às 9 horas, com a presença da maioria dos associados. E, em segunda

convocação, com qualquer número, meia hora depois. Como a eleição é de chapa

única, os eleitos tomam posse logo após o pleito.

Na segunda-feira (22), os deputados membros da

Comissão de Finanças e Tributação se reúnem às 13h30, na Sala de Reuniões (3°

andar do prédio administrativo). A proposição é do presidente da Comissão,

deputado Nelson Justus (DEM). Em pauta, o projeto de lei 211/2019, de autoria

do Poder Executivo, que institui o Fundo Estadual do Trabalho do Estado do

Paraná. Já às 17 horas de terça-feira (23) ocorre a reunião da Comissão de

Obras Públicas, Transporte e Comunicação, presidida pelo deputado Tião Medeiros

(PTB). O encontro será realizado no Auditório Legislativo. Antes, na

terça-feira, às 13h30, será realizada a reunião da Comissão de Constituição e

Justiça (CCJ), no Auditório Legislativo.