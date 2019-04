DER faz recape asfáltico da PR-447 graças à ação do deputado Hussein Bakri

Numa articulação do

deputado Hussein Bakri (PSD), o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) está

realizando o recape asfáltico da PR-447, entre União da Vitória e Cruz Machado.

“Trata-se de um trecho usado diariamente por milhares de motoristas e que

demandava reparos urgentes, não se podia esperar mais. Por isso, num bom

entendimento com o DER, começamos a destravar essa e outras obras que estavam

paradas”, comemorou o parlamentar, que é Líder do Governo na Assembleia

Legislativa.

O Escritório Regional

de União da Vitória do DER está realizando obras em diversas estradas da

região. A empresa terceirizada contratada pelo Governo do Estado retomou os

serviços de tapa-buraco, recape asfáltico e sinalização em vias fundamentais

para o tráfego local. Os trabalhos fazem parte dos programas Conservação de

Pavimento (COP) e Conservação e Recuperação Descontínua com Melhoria do Estado

do Pavimento (CREMEP).

Em paralelo, o

deputado Hussein Bakri tem mantido conversas com o Diretor-Geral do DER, Coronel

João Alfredo Zampieri, e o Gerente do Escritório Regional de União da Vitória,

Engenheiro Fernando Helio Martins, para realização de um pente-fino nas

estradas da região e a definição de um cronograma e de estratégias para o

atendimento das demandas locais.

Articulação do deputado Hussein Bakri

garante operação tapa-buraco na PR-151

Numa articulação do deputado Hussein Bakri (PSD), o

Departamento de Estradas de Rodagem (DER) está realizando uma operação

tapa-buraco na PR-151 (Rodovia Prefeito João Batista Distéfano), entre Palmeira

e São Mateus do Sul, passando por São João do Triunfo. “Trata-se de um trecho

usado diariamente por milhares de motoristas e que demandava reparos urgentes

de pontos críticos, não se podia esperar mais. Por isso, num bom entendimento

com o DER, começamos a destravar essa e outras obras que estavam paradas”,

comemorou o parlamentar, que é Líder do Governo na Assembleia Legislativa.

