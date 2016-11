DERRUBADO VETO AO PROJETO DE LEI QUE PERMITE A VISITAÇÃO DE ANIMAIS EM HOSPITAIS

Projeto 836/2015 é de autoria do deputado Hussein Bakri (PSD) e agora segue para a sanção do governador

Por 32 votos a sete, o projeto de lei que permite a visitação de animais domésticos à pacientes internados em hospitais, teve seu veto derrubado nesta quarta-feira, 23. O projeto que é de autoria do deputado Hussein Bakri (PSD) visa resultados benéficos aos pacientes, e é pautado em sérias regras de higiene e segurança previstas pela Organização Mundial de Saúde. Será permitida a entrada de animais de estimação em hospitais privados e públicos, sob condições previamente estipuladas, para a visitação de pacientes internados respeitando os critérios definidos por cada estabelecimento, com visitação agendada junto à administração do hospital. O transporte dos animais dentro do ambiente hospitalar deverá ser realizado em caixas específicas, e as visitas não serão permitidas caso o paciente esteja em área de isolamento, de quimioterapia, de transplantes, de assistência à vítimas de queimaduras, na UTI, ou caso a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar dos serviços de saúde determine que a visita não possa ser feita. Além disso, a visitação dos animais de estimação vai seguir regras estabelecidas pela OMS, Organização Mundial de Saúde, como laudo veterinário atestando as boas condições de saúde do animal (com vacinação múltipla e antirrábica em dia), entre outras. No Brasil, hospitais de renome nacional e grande reconhecimento técnico-científico já realizam a Terapia com Animais, obtendo excelentes resultados terapêuticos na recuperação dos pacientes, pois há uma redução no estresse e aumento do bem-estar relacionados à liberação de ocitocina (hormônio regulador do estresse). Especialistas confirmam que inclusive o período de internação dos pacientes pode ser reduzido pelo bem-estar causado, o que pode ser benéfico inclusive ao Sistema Único de Saúde, que muitas vezes carece de vagas de internação. “Quem tem um animal de estimação sabe da importância que eles têm em nossas vidas. Verificamos os benefícios na Terapia Assistida de Animais, e a lei será bem rígida quanto às questões de higiene e segurança. Acredito que os benefícios causados serão extremamente relevantes”, afirma o deputado Hussein Bakri. Créditos: Assessoria de imprensa