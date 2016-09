DESEMBARGADOR FERNANDO WOLFF BODZIAK PARTICIPA DE EVENTO EM UNIÃO DA VITÓRIA

Em continuidade à programação do Projeto DEDICA – “Olhares para a Infância e Juventude”, o quinto encontro, realizado no dia 13/09/2016, teve como temática “Educação, Cidadania e o Protagonismo Juvenil”.

Realizado no auditório da Uniguaçu – Faculdades Integradas do Vale do Iguaçu, o evento, organizado pela Vara da Infância e Juventude de União da Vitória, Ministério Público, e Núcleo Regional de Educação de União da Vitória, contou com a presença de mais de 250 educadores e integrantes das Redes de Proteção dos Municípios que compõem a Comarca de União da Vitória/PR.

A mesa de autoridades foi composta pelo 2º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, Desembargador Fernando Wolff Bodziak, pelo Juiz de Direito Auxiliar da 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Paraná, Dr. Fabio Ribeiro Brandão, pelos promotores de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná, Dr. Eduardo Augusto de Salmão Cambi e Dr. Julio Ribeiro de Campos Neto, pelo Juiz de Direito da Vara da Família, Infância e Juventude da Comarca de União da Vitória/PR, e Coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC, Dr. Carlos Eduardo Mattioli Kockanny, pela Vice-Diretora da Unespar do Campus de União da Vitória/PR, Dra. Sandra Salete de Camargo, pelo Coordenador Acadêmico da Uniguaçu, Professor Marcos Vieira, e pelo Núcleo Regional de Educação de União da Vitória, professor Ricardo Brugnago.

Formalizando a abertura do evento, foi exibido o curta metragem “Presente de Deus”, produzido pelos alunos e educadores do Colégio Estadual do Campo “Professor Eugênio de Almeida”, localizado no Distrito de Fluviópolis, Município de São Mateus do Sul/PR, e atualmente sob a direção do Professor José Adilson Rincão. O vídeo abordou diversas temáticas juvenis, entre elas, a gravidez na adolescência, o abandono de crianças, a adoção e o uso de entorpecentes.

A palestra inicial foi proferida pelo 2º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, Desembargador Fernando Wolff Bodziak, que enfatizou a importância de Projetos como o DEDICA, não apenas como forma de humanizar a aplicação do Direito, mas também para viabilizar uma efetiva inclusão social dos jovens e adolescentes, tornando-os protagonistas e cidadãos de direitos. Ainda, o Desembargador compartilhou as experiências positivas advindas de projetos semelhantes, especialmente do projeto “Cidadania e Justiça Também se Aprende na Escola”, desenvolvido pela Associação dos Magistrados Brasileiros.

Na sequência, o Juiz de Direito Auxiliar da 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Paraná, Dr. Fabio Ribeiro Brandão, ressaltou a relevância do trabalho preventivo e educacional da Rede de Ensino, bem como o necessário atendimento multidisciplinar das crianças, jovens e adolescentes, não apenas na seara reparadora, mas também preventiva e restaurativa, a fim de permitir-lhes o pleno desenvolvimento.

Encerrando as palestras do dia, o promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná, Dr. Eduardo Augusto de Salmão Cambi, apresentou três projetos já andamento – e que tem como enfoque a conscientização dos jovens quanto aos seus direitos, deveres, e quanto ao papel do Ministério Público na garantia destes -, quais sejam: “João Cidadão”, “Geração Atitude” e “MP Universitário”.

O próximo evento do Projeto DEDICA, ocorrerá no dia 11/10/2016, e terá como temática “Educação e Diversidade: por uma escola livre de preconceitos, discriminações e violências”.

Assessoria do gabinete judicial da Vara da Família e Infância e Juventude e Anexos da Comarca de União da Vitória.

Crédito das fotos: Assessoria de Comunicação da Uniguaçu e Núcleo Regional da Educação de União da Vitória.