Desembargadora elogia trabalho do CEJUSC

O CEJUSC, Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de União da Vitória, recebeu na última semana, dia 27 de novembro, visita da 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Paraná, Desembargadora Lídia Maejima e assessoria.

A 2ª Vice-Presidência é o órgão integrante da cúpula diretiva do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, com atribuições na gestão de três importantes políticas judiciárias, os juizados especiais, autocomposição e cidadania, sendo as duas últimas promovidas pelos CEJUSCs.

A Desembargadora elogiou o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo CEJUSC de União da Vitória com a coordenação do Juiz de Direito, Carlos Eduardo Mattioli Kockanny, enfatizando a qualidade dos serviços de cidadania prestados pelos projetos do CEJUSC, os quais, segundo a mesma, são referências em nível estadual e nacional, pois são trabalhos preventivos e de promoção da cidadania de questões que rotineiramente são atendidas pela Justiça.

Segundo a Desembargadora Lídia Maejima “a visita ao CEJUSC da Vitória se deve especialmente pelo reconhecimento do trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Juiz de Direito Coordenador do CEJUSC”.

A visita contou com a apresentação teatral do Colégio Estadual Adiles Bordin, instituição de ensino participante dos Projetos de Cidadania do CEJUSC, e exposição de fotos enfatizando “a beleza afro-brasileira e indígena”, dos estudantes desta da escola, referente ao último evento do CEJUSC alusivo à data da “consciência negra” realizado no dia 20 de novembro naquele local.

Texto e fotos: Cejusc