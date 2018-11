Desembargadora realiza inspeção no Centro judiciário de soluções de conflitos e cidadania

Ontem, 27, na parte da tarde, o Juiz de Direito Coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de União da Vitória/PR, Carlos Eduardo Mattioli Kockanny, recebeu no prédio do Fórum a visita da Desembargadora Lidia Maejima, da 2ª. Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. A Excelentíssima Desembargadora realizou, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, inspeção acerca de todo o trabalho realizado, bem como os projetos de cidadania desenvolvidos neste Centro. O CEJUSC, que desenvolve trabalhos correlatos à política de autocomposição, com especial ênfase na solução de conflitos por meio da conciliação e da mediação, bem como orientação e promoção de direitos, especialmente por meio dos seus 30 projetos de cidadania em execução.

De autoria da Desembargadora Lidia Maejima menciona-se o Programa Criança e Adolescente Protegidos, lançado no ano de 2014. Tal programa busca emitir a carteira de identidade com a coleta de impressões digitais, de forma biométrica, de todas as crianças e adolescentes matriculados na rede de ensino público estadual, a fim de garantir o direito de identificação, além do fortalecimento da rede de segurança contra desaparecimentos e sequestros de pessoas. A iniciativa foi reconhecida nacionalmente em 2015, quando o programa conquistou o primeiro lugar do XII Prêmio Innovare, na categoria Tribunal. Em 24 de agosto do corrente ano o Poder Executivo estadual sancionou a Lei Estadual nº 19.634/2018, que institui, no Paraná, o Programa “Criança e Adolescente Protegidos”.

Também ontem, no prédio do Fórum, ocorreeu a inauguração da exposição de arte realizada pelos alunos do Colégio Estadual Adiles Bordin, a partir das 15h.