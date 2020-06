Destaques da semana – Deputado Hussein Bakri

Governador Ratinho Junior ressalta avanço das obras da nova ponte em União da Vitória.

Mais do que uma ligação

rápida entre o centro de União da Vitória e o Distrito de São Cristóvão, a nova

ponte sobre o Rio Iguaçu é o símbolo de um Paraná pujante, que está em pleno

desenvolvimento. São líderes como: o deputado, Hussein Bakri, o Secretário, Sandro

Alex que mostram o verdadeiro sentido de homens públicos. Parabéns, União da

Vitória! Viva o Paraná!

Confirmados para São João do Triunfo R$ 750 mil, para construção de uma quadra de esportes ao lado do Caju e do muro do Cemitério Municipal. Ainda na região Sul, o Governo do Estado vai investir recursos em pavimentação asfáltica nos municípios de Paulo Frontin (R$ 2 milhões) e *Paula Freitas* (R$ 500 mil).

Decreto assinado pelo Governador Ratinho Junior estadualiza os quase 13 quilômetros da estrada de terra que liga *Rebouças* à PR-364. A medida vai permitir que o Estado asfalte o trecho com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Deputado Hussein Bakri viabiliza R$ 1,85 milhões para o município de Entre Rios do Oeste. Recursos, a fundo perdido, serão investidos em um caminhão-pipa, no recape asfáltico da Rua Amazonas e na construção do trevo de acesso à fábrica de rações da Copagril.

Assembleia aprova projeto relatado pelo deputado Hussein Bakri que garante preservação e regulariza ocupações na Ilha do Mel.

Numa das lutas encampadas pelo deputado Hussein Bakri em prol de *Guaíra*, município recebe autorização do Governo do Estado para licitar R$ 3,75 milhões na pavimentação da Avenida Marginal e da Rua Albino Guzella, e também na revitalização do Parque Fundo de Vale.

Parceria de sucesso entre o Governador *Ratinho Junior* e o deputado Hussein Bakri é destaque na imprensa de todo o Paraná.

Teleaulas da rede estadual de ensino passam a ser exibidas na TV aberta em União da Vitória.

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano autoriza o município de Guaraniaçu a licitar R$ 600 mil para pavimentação asfáltica da Avenida Grandes Amigos do Meio Ambiente, no acesso da BR-277 ao Jardim Planalto.