Detran chama atenção para comportamentos egoístas no trânsito

A nova campanha educativa do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran) vai usar o bom humor para chamar a atenção de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres para comportamentos egoístas e perigosos no trânsito. A ideia é usar a linguagem lúdica dos desenhos animados para mostrar atitudes comuns e consideradas inofensivas ao volante, mas que trazem um grande risco para todos que compartilham as ruas e estradas.

Nos vídeos, que começam a ser veiculados neste domingo (18) – início da Semana Nacional de Trânsito, que vai até o dia 25, serão representadas cinco atitudes de risco: velocidade, falar ao celular, dirigir embriagado, atravessar fora da faixa de pedestre e conduzir moto de maneira irresponsável.

“O objetivo é mostrar como os nossos pensamentos egoístas podem prejudicar o coletivo. No Paraná, todos os anos, são registradas 3 mil mortes em acidentes de trânsito e 90% destes acidentes são resultados de falha humana, imperícia ou imprudência”, alerta o diretor-geral do Detran, Marcos Traad.

“O Governo do Paraná investe continuamente em campanhas educativas de grande impacto, pois entende que é preciso e urgente mudar esta realidade. Trabalhamos com o chamado tripé da segurança viária: educação, fiscalização e engenharia de tráfego. Mas, vale lembrar, cada motorista, pedestre ou ciclista precisa ser a mudança que quer ver no trânsito”, completa.

PERIGOSA MENTE – Com o tema: Perigosa Mente no Trânsito, os vídeos, spots e peças mostram as diferentes personalidades e pensamentos que inspiram os motoristas, pedestres, ciclistas e motociclistas. Produzida com Secretaria de Estado da Comunicação Social, pela TIF Comunicação, a campanha é inspirada na animação Divertida Mente.

“É uma campanha leve, bem-humorada, divertida. A ideia era ter algo diferente da campanha do Maio Amarelo, na qual trabalhamos com histórias reais.”, conta o secretário de Comunicação, Márcio Villela.

“Pensamos no egoísmo das pessoas. Mas esse egoísmo não quer dizer que as pessoas são más, elas simplesmente não pensam nos outros naquele momento. Quando estão no volante com pressa, são capazes de dirigir entre os carros, furam sinal e colocam outras vidas em risco, só para chegar 2 minutinhos antes. Andam com cuidado quando tem seus filhos no banco de trás, mas quando estão sozinhas não se importam se tem crianças no carro dos outros”, conta Rafael Coradine, supervisor de criação.

As peças serão disponibilizadas nas redes sociais do Detran e do Governo do Paraná e também no site da autarquia, em www.detran.pr.gov.br.