DIA D DA SAÃšDE DA MULHER TEM GRANDE ADESÃƒO

Neste último sábado 21/10, foi realizado o dia D da Saúde da Mulher referente ao Outubro Rosa.

Nas unidades de saúde do município de União da Vitória foram realizados ao todo 950 atendimentos, isso mostra realmente a participação e consciência das mulheres no cuidado com a sua saúde.

O convite ainda continua, a Secretária de Saúde Paula Quaglio Krzyzanowski enfatiza que as ações do Outubro Rosa vão até o dia 31 desse mês. Em todas as unidades podem ser feitas as coletas de preventivo do câncer de colo de útero, solicitações de mamografia para as mulheres da faixa etária necessária, e as demais orientações sobre o auto-exame de mama e outros que possam se fazer necessários.