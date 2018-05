Dia D da vacinação contra a Gripe foi um sucesso!

O Dia D foi uma mobilização nacional para incentivar a população a procurar pelos postos de saúde de todo o Brasil.

Em Porto União, as unidades de saúde atenderam em horário diferenciado no último sábado e ainda ofereceram brinquedos para que as crianças pudessem se divertir para esquecer a picadinha da vacina que, segundo elas, “nem dói nada”.

Aos poucos a população vai se conscientizando de que a prevenção ainda é o melhor remédio.

Cama elástica, piscina de bolinhas e pintura de rosto alegraram as crianças que buscaram pela proteção nesse final de semana.

E você, já foi tomar a vacina?

Se você faz parte do grupo de risco, procure sua Unidade de Saúde e vacine-se.

Devem receber a vacina crianças a partir de seis meses até cinco anos; maiores de 60 anos; gestantes; mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias; profissionais da saúde; professores; indígenas, portadores de doenças crônicas e pessoas privadas de liberdade.