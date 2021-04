Dia do Contabilista é comemorado com solidariedade em União da Vitória

No dia 25 de Abril é comemorado o Dia do Contabilista, uma data que em todos os anos é celebrada pelo Sindicounião (Sindicato dos Contabilistas de União da Vitória) e seus associados. Devido a pandemia, e a impossibilidade de realização de eventos, os associados sensibilizados com o frágil momento que algumas famílias vêm passando, resolveram transformar essa data em solidariedade.

Na manhã de sexta (4) foram doadas 104 cestas básicas totalizando mais de 800 kg, que irão atender instituições de União da Vitória, através do programa Mesa Brasil do Sesc, e também de Porto União – SC.