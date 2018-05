Dia do Desafio tem data alterada

O Dia do Desafio é um evento que acontece ao redor do mundo na mesma data e tem como principal objetivo despertar a população para a necessidade da prática de esportes. A data oficial do evento para esse ano é 30 de maio, entretanto, o Departamento Municipal de Esportes e o SENAC de Porto União, observando as dificuldades encontradas para garantir a segurança dos atletas e a logística do evento, chegaram à conclusão de que a melhor alternativa é de transferir a data.

Ficou definido então na manhã de hoje que o Dia do Desafio será realizado então no dia 27 de junho, quando as aulas já devem estar normalizadas pela rede estadual e haverá público suficiente para desenvolvimento das atividades propostas. O DME ainda informa aos atletas que já haviam se inscrito para a Corrida da Meia Noite pelo site www.chiprun.com.br que as mesmas devem ser feitas novamente.