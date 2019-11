Dia do Rio resgata tradições

Nos dias 23 e 24 de

novembro, os alunos e professores da Educação de Jovens e Adultos realizaram a

segunda edição do Dia do Rio no Balneário no Bairro Santa Rosa.

A abertura no sábado

foi animada pela premiada banda marcial do Núcleo Educacional João Fernando

Sobral e a tarde seguiu com diversas atividades como aulas de pintura com

aquarela, futebol, apresentações do Coral da APAE Amor Especial, exposição

fotográfica e de trabalhos artísticos, rodas de chimarrão e de samba. A noite

teve fogueira e acampamento.

No domingo, dia 24, a

manhã começou com passeio ciclístico, brincadeiras de roda, piquenique, danças,

ioga, voleibol, badminton, bets , slak line e o encerramento foi com a chegada

do Papai Noel pelo rio.