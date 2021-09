Dia histórico para a Unespar de União da Vitória

Hussein Bakri entrega obra do primeiro bloco, assegura recursos para segundo prédio e inicia luta pelo curso de Direito

Líder do Governo e Presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, o deputado, Hussein Bakri, consolidou, nesta sexta-feira (17), sua posição como principal apoiador da Unespar de União da Vitória.

A partir de um investimento de R$ 836 mil viabilizado pelo parlamentar, foi inaugurado o 1º bloco da sede própria da instituição, no São Cristóvão.

O espaço de 552m² de área construída vai atender os seguintes cursos de pós-graduação: Mestrado em Filosofia, Mestrado em Matemática e Mestrado Profissional em Educação Inclusiva.

Além disso, em tratativas com a direção da Unespar e com o aval do Chefe da Casa Civil, Guto Silva, Bakri assegurou junto ao orçamento estadual R$ 3 milhões para a construção do 2º bloco.

Esse investimento será um passo decisivo para que a Unespar possa deixar em definitivo o Colégio José de Anchieta no Centro da cidade e, assim, oferecer mais conforto aos professores e estudantes e melhores condições de aprendizado e maior qualidade de ensino na sede própria no São Cristóvão.

Na reunião de hoje com a direção da universidade, também foi discutida a possibilidade de implantação do curso de Direito no campus de União da Vitória, pela qual Hussein Bakri se comprometeu a lutar nas instâncias necessárias dentro do Governo do Estado.

“O Governo Ratinho Junior tem a clareza de que as sete universidades estaduais do Paraná são peças fundamentais no desenvolvimento regional de onde estão localizadas, e a Unespar está, diretamente, ligada a esse planejamento para o Sul do Paraná. Quero destacar também a parceria nessas demandas com o deputado Tadeu Veneri, do PT, numa demonstração de que o bem do nosso Estado está acima de qualquer divergência político-partidária”, afirmou o Líder do Governo.