Diocese de União da Vitória Dom Walter Jorge celebrará missa de Abertura da CF. 2020

Neste domingo, 01 de março,

Dom Walter Jorge, bispo diocesano de União da Vitória, celebrará a missa de

abertura oficial da Campanha da Fraternidade na Diocese de União da Vitória.

A missa que será transmitida

pelas redes sociais da diocese e da igreja Catedral, será às 19h, na Catedral

de União da Vitória.

Todo ano, a Campanha da

Fraternidade tem seu início em âmbito nacional na quarta-feira de cinzas, mas

cada diocese escolhe uma data propícia para que possa fazer o lançamento da

Campanha em suas ‘Igrejas Particulares’.

Com o tema: ‘Fraternidade

e Vida’: dom e compromisso, e o Lema: “Viu, sentiu compaixão e cuidou dele”, baseado no Evangelho de

Lucas, capítulo 3, versículo 33 a 34, a Campanha da Fraternidade deste ano tem

sua inspiração na Santa Brasileira, Irmã Dulce, canonizada em outubro do ano

passado.

A inspiração vem da vida

doada e santificada que Santa Irmã Dulce, conhecida como o ‘Anjo bom da Bahia’,

dedicou pela causa dos mais pobres.

A Coleta da Campanha da

Fraternidade que é destinada para investimentos e ajuda em projetos sociais,

fica 60% para a Diocese e 40% vai para o Fundo Nacional. A realização da Coleta

será no dia 05 de abril, Domingo de Ramos, início da Semana Santa.

————————-

Informações:

Assunto:

Missa de abertura oficial da CF. 2020

Data: 01

de março de 2020

Local:

igreja Catedral – em União da Vitória

Horário: 19h

Presidência: Dom

Walter Jorge, bispo diocesano.

Transmissão:

pelas redes sociais da Diocese e da igreja Catedral.