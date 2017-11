Direito e Educação Física vencem a Copa de Futebol 7 Uniguaçu

Equipe masculina de Direito é bicampeã da competição e Educação Física conquista o título no feminino

Com o Centro Esportivo lotado com torcida, familiares e comunidade, aconteceu na noite de quinta-feira, 9, a grande final da Copa de Futebol 7 da Uniguaçu. Com duas disputas acirradas que levaram as torcidas à loucura, Educação Física feminino garantiu o primeiro lugar e Direito masculino consagrou-se bicampeã da competição.

A abertura dos jogos contou com a participação do Bruno Waldemar Dozorec, que tocou o hino nacional no bombardino e em apoio à igualdade e à diversidade, os jogadores, misturados, estenderam a faixa “Somos todos iguais”, um dos lemas da competição.

A primeira disputa, que decidiu o campeonato feminino, teve em campo Medicina Veterinária contra Educação Física. Com um jogo equilibrado, Educação Física venceu por 3 a 0.

O intervalo dos jogos contou com a apresentação musical das acadêmicas de Psicologia, Gabriela Marés Roveda Hellwinkel e Laura Maria Túlio.

O segundo jogo, a disputa masculina, teve uma partida de alto nível técnico, onde a superioridade do conjunto da equipe de Direito superou os valores individuais de Educação Física, consagrando o seu bicampeonato com o placar de 3 a 0.

Para a inscrição das equipes, era necessária a doação de caixas de leite, totalizando cerca de 1.200 litros, que foram entregues às entidades de União da Vitória: Associação Recanto da Sobriedade (Ares), Acardi 1 (Frei Pedrinho), Acardi 2 (Frei Manoel), Albergue noturno Onofre Brites, Associação Profeta Daniel, Casa de Repouso Lar de Nazaré e Casa de Apoio Santa Clara.

Segundo o professor Carlos Alberto Senkiv, organizador do evento, o comprometimento das equipes marcou de forma positiva a VIII Copa de Futebol 7, os atletas jogaram com espírito festivo, sendo exemplo de companheirismo e o colegiado dos cursos esteve presente, mostrando engajamento nos jogos. “A preparação das equipes foi intensa. Tivemos algumas equipes que começaram a treinar alguns meses antes da copa. Alguns cursos inscreveram os seus atletas em campeonatos aqui pela cidade, para uma preparação tanto no masculino, quanto no feminino”, contou o professor.

Os campeões receberam troféus e medalhas. Além das equipes, os jogadores que se destacaram nas partidas também foram premiados. O professor, Carlos Alberto Senkiv, ainda comentou sobre os resultados dos jogos. “Os resultados foram muito interessantes, principalmente pelo lado técnico. Educação Física ano passado não passou da semifinal, esse ano teve uma campanha diferenciada. E no masculino, o curso de Direito, que fez uma partida final muito concentrada, acabou surpreendendo a equipe de Educação Física, que era a favorita. Foram dois grandes jogos coroando com muito êxito a grande final e com chave de ouro mais uma Copa 7”, finalizou o coordenador do evento.

COPA DE FUTEBOL 7 UNIGUAÇU