Diretor do Grupo Escoteiro Iguaçu fala aos vereadores de União da Vitória

A reunião ordinária da Câmara de vereadores nesta

segunda-feira, 22, contou com a participação do Diretor Administrativo do Grupo

Escoteiro Iguaçu, Celso Moreira de Castilho. O Dia Mundial do Escoteiro é

comemorando em todo o mundo no dia 23 de abril. O movimento foi fundado pelo

britânico Robert Stephenson Smyth Baden-Powell, em 1907, com o objetivo de

tornar meninos, cidadãos exemplares. Os escoteiros tem diversos lemas, como “estar

sempre alerta para ajudar o próximo e praticar diariamente uma boa ação”.

Nesta oportunidade, os vereadores e Ricardo Adriano Sass

(PSC), presidente da Câmara Legislativa, Diego dos Santos (PSC), 1º Secretário

e Valdecir José Ratko (PSC), tiveram requerimento aprovado por unanimidade no

Legislativo, onde foi solicitado ao Poder Executivo, juntamente com as

secretarias envolvidas, para que seja executada a revitalização da Praça Lord

Baden-Powell, localizada entre a Avenida Abilon de Souza Naves, Rua José Pioli

e Rua 14 (quatorze) no Conjunto Habitacional Bento Munhoz da Rocha Neto,

Distrito de São Cristóvão.

No requerimento, os autores solicitaram ainda, para que a

referida praça receba uma placa com a devida identificação, assim como a

possibilidade de ser colocado no local um busto em concreto de alta resistência

a impactos, abrasivos e intempéries, sem bordas cortantes, homenageando a

memória de Baden-Powell, idealizador do escotismo.

Ainda durante a reunião foi criada uma Comissão Especial

para estudar a elaboração do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) da

Câmara de Vereadores de União da Vitória. A Comissão Especial será composta

pelos vereadores Cesar Empinotti, Diego dos Santos e Jair Brugnago. A Comissão

Especial vai agora se reunir com seus membros para definir seu Presidente e

Relator. Conforme a comissão, havendo necessidade de assessoramento externo,

deverá a Comissão informar a Presidência da Câmara Municipal, que tomará as

medidas necessárias para este fim.

Ordem do Dia

O projeto de Lei 08, que trata sobre a desapropriação e

indenizações amigáveis ou judicial de 10 imóveis em área de risco deveria

entrar na pauta de votações nesta segunda. Contudo, como a matéria é polêmica e

complexa, os vereadores acharam por bem, adiar a votação do Projeto de Lei em

plenário.

Cinco Indicações foram apresentadas na sessão plenária. A

nº 27, dos Vereadores Valdecir José Ratko (PSC), Jair Brugnago (PSDB) e Joarez

Leandro de Oliveira (PSB), solicita ao prefeito, para que este entre em contato

com as secretarias envolvidas para incluir no Programa de Pavimentação

Asfáltica as seguintes Ruas, Joaquim Penido Monteiro, Alcides Silva, Joaquim

Didek, Dagni Caeser da Costa, Rua 27, Francisco M. de Castilho no Bairro

Panorama, Distrito de São Cristóvão.

O vereador Valdecir José Ratko (PSC), enviou expediente à

Uvtran, para que estude a possibilidade de executar a pintura das faixas de

sinalização, especificamente meios-fios, lombadas, faixa de pedestres, faixas

elevadas e de estacionamentos dos Bairros Horst Waldraff I e Horst Waldraff II.

Já o vereador Jair Brugnago (PSDB), solicitou ao chefe do

Poder Executivo, para que juntamente com a Secretaria de competência entre em

contato com os responsáveis da empresa, construtora da nova ponte, para que

seja realizada a limpeza da Ponte Machado da Costa, tendo em vista que, durante

a concretagem dos pilares da nova ponte, acabou por sujar a antiga, deixando a

mesma com aspecto pouco apresentável aos olhos de todos que por ali transitam.

Os vereadores Gilmar Carlos Pogogelski (PV) e Cesar

Empinotti (PR), enviaram expediente ao Prefeito Municipal para que, juntamente

com a Secretaria de competência estude a possibilidade de se incluir no

Programa de Asfaltamento, a Rua Hermínio Millis, no Distrito de São Cristóvão.

O vereador Fernando Edgar Vier (MDB), está solicitando ao

Prefeito Municipal, para que este verifique juntamente ao setor competente, a

possibilidade de ser efetuado reparos na rede de esgoto da Escola Municipal

Duque de Caxias, o qual encontra-se aberto há vários meses, no Bairro São

Gabriel.

Requerimento

O Vereador Jair Brugnago (PSDB), teve requerimento

aprovado na Câmara, onde solicita para a gestão municipal, juntamente com a

Secretaria Municipal de Esportes, que seja desenvolvido projeto e programa de

Competição Náutica valendo-se do belo e majestoso Rio Iguaçu, com modalidades

de remo, caiaque, navegação a remo, rafting, Wake board, flyboard, esqui

aquático, entre outros.

Fala vereador

Usaram a tribuna da casa, os vereadores Emerson de Souza

(PSC) que continuou com sua explanação com imagens, sobre problemas encontrados

em vários bairros na chamada região dos conjuntos e em outros bairros da

região. Já o vereador Jair Brugnago (PSDB) denunciou as péssimas condições da

BR 476 entre União da Vitória e São Mateus do Sul.

Usou a palavra final o vereador Almires Bughay (PSDB),

que falou dos trabalhos para a viabilização de um colégio militar para o

município de União da Vitória.

Fonte: Assessoria da Câmara

Municipal