Diretora da Uniguaçu realiza visita em Instituições Tecnológicas de Florianópolis

Além da Uniguaçu, outros representantes de órgãos públicos e privados da região estavam presentes para analisar o desenvolvimento das inovações e tecnologias

Nos dias 19 e 20 de março, a Diretora Geral da Uniguaçu, professora Marta Borges Maia, juntamente com os representantes do Sebrae, Emater e o Sistema Regional de Inovação do Território Iguaçu (SRI), além do prefeito de União da Vitória, Santin Roveda, participaram de uma visita técnica ao Ecossistema de Inovação de Florianópolis (SC). O objetivo da comitiva era analisar e aprender com as boas práticas já realizadas para o desenvolvimento do ambiente de inovações e tecnologias em União da Vitória e em todo o Território Iguaçu.

A Uniguaçu visa sempre o melhor do ensino superior e o compromisso com a sociedade, contribuindo para o desenvolvimento de União da Vitória e seus municípios vizinhos. O nosso compromisso é promover o desenvolvimento educacional e social da região por meio do ensino de qualidade em diferentes áreas de conhecimento, integrando a pesquisa à extensão, valorizando, sobretudo, o compromisso social.

Tendo em vista esse compromisso com o desenvolvimento, na segunda-feira, 19, a visita teve início na Associação Catarinense de Tecnologia (Acate), e teve sequência com apresentação sobre programas de apoio à incubação e Startup/SC, incubadora MidiTec, Link Lab e aceleradora Darwin Starter na Acate.

Na terça-feira, 20, a visita prosseguiu com uma visita na incubadora Celta no Parque Tecnológico Alfa, incubadora da Universidade Federal de Santa Catarina no Sapiens Parque, instituto Senai de Inovação no Sapiens Parque, Resultados Digitais (maior empresa que passou por processo de incubação em Santa Catarina).

“As metas para os próximos anos na Uniguaçu é consolidar a inovação acadêmica através de várias ações que já acontecem na Instituição de Ensino Superior (IES), pois entendemos que a inovação, juntamente com a tecnologia, se completam de maneira organizada, articulada e com propósitos interdisciplinares, aproximando assim, o nosso aluno das necessidades reais do mercado de trabalho”, comenta a professora Marta Borges Maia.

O Sebrae/PR organizou a caravana e proporcionou novas experiências ao grupo. Nos dois dias de visita o conhecimento adquirido gerou novas ideias para serem exploradas na região.