Do clássico ao ousado, Have a Beer aposta na harmonização de pestiscos e cervejas

O festival de cervejas oferece opções diferenciadas que prometem agradar diversos paladares

Teve início no último dia 25 de novembro, a 2ª edição do Festival Have a Beer, na cidade de Curitiba (PR). O evento que se consolidou como o primeiro e único festival de cervejas da capital paranaense, conta com a participação de 25 bares e cervejarias de Curitiba que servem, em seus próprios estabelecimentos, mais de 40 combos (uma cerveja especial harmonizada por um petisco) pelo valor fixo de R$ 21,90.

Uma das principais características do festival, que se estende até o dia 11 de dezembro, é proporcionar opções diferenciadas e instigar o público a apreciar o clássico e também experimentar novas combinações. Diversos empreendimentos participantes prepararam combos que vão das harmonizações mais simples as mais sofisticadas.

A aposta do Simples Assim foi a qualidade da tradicional combinação entre chope, frango e batatas, o bar criou o combo “Chicken, Chips and Hops” que oferece Chope Way Die Fizzy Yellow IPA e Chicken & Chips com sal de lúpulo. O Chumbo Bar também elegeu combinações clássicas, o estabelecimento preparou dois combos para o festival, o “Mandiofuncking Bacon” que abrange uma Weiss (Queens) acompanhada de mandioquinha frita servida com geleia de bacon, queijo e molho barbecue. E o “Frango Chumbado”, combo de Pale Ale (Queens) com frango empanado, temperado com cerveja e servido com molho da casa.

Já o Beto Batata optou por utilizar ingredientes tradicionais da cozinha paranaense, e desenvolveu o combo “Descendo a Serra” que contempla um Pint de Klein Brown Ale + 4 bolinhos Antonina (bolinhos de barreado recheados com banana). O Cidadão do Mundo escolheu apostar na gastronomia internacional e produziu um combo de comida japonesa com Cerveja Sakeja junto de hamburguer de carne com maionese de wasabi e mix de cogumelos. Uma harmonização mexicana com Chope pilsen Gauden Bier + hamburger da casa, guacamole e pimenta jalapeño. Além de uma terceira opção americana, com chope pilsen Gauden Bier acompanhado de hambúrguer da casa, cebola grelhada, bacon e barbecue.

Outra opção para quem gosta de cozinha estrangeira são os combos do Built Burguer. O empreendimento oferece o “El Arab”, combinação árabe de Premium lager + Kibe frito recheado de espinafre com ricota e o “Le Parisiense”, inspirado na gastronomia francesa que contempla Avelã Porter acompanhado de Mini bruschettas de gorgonzola, parma, nozes e mel.

