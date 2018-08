Docente da Uniguaçu ganhou bolsa de estudos na Broadway

Fábio Aparecido Bianchini, professor de Educação Física da Uniguaçu, ganhou uma bolsa de dez aulas na Broadway Dance Center, através do Congresso Internacional de Jazz Dance. O professor participa a oito anos do Congresso que acontece em São Paulo e, em comemoração aos 10 anos do evento, foram distribuídas cinco bolsas de estudo para os escolhidos realizarem aulas nas maiores escolas de dança de Nova Iorque. A viagem teve início no dia 16 de julho, sendo que, no total, foram oito dias em que o professor Fábio ficou em Nova Iorque participando das aulas.

A Broadway fica localizada no centro de Manhattan e é a maior referência de teatro musical profissional. “O curso foi extraordinário, com professores e bailarinos incríveis, lugar incrível, uma experiência de vida mesmo. Vou repassar aos acadêmicos tudo que aprendi lá”, afirmou. O professor ministra as disciplinas de Atividades Rítmicas para o segundo período e Ginástica de Academia para o oitavo período. “Posso dizer que esta viagem foi um sonho de criança realizado e que estou absurdamente feliz.” Ele ainda comentou que todo seu aprendizado foi um divisor de águas, dentro da sua profissão e também para sua vida particular. “É possível sim realizar sonhos e todo mundo deveria acreditar nos seus.”

Nas fotos, o grupo brasileiro que ganhou a bolsa e as diretoras do Congresso.