Dra Salime recebe homenagem na Assembleia Legislativa

Sessão solene homenageou a médica Salime Farah e

demais profissionais que se destacaram no exercício da medicina em Santa

Catarina

A Assembleia Legislativa homenageou na última

quarta-feira (6), profissionais que se destacaram no exercício da medicina em

Santa Catarina. O ato ocorreu durante sessão especial pelo Dia do

Médico, atendendo a requerimento do deputado Dr. Vicente Caropreso

(PSDB).

Durante a solenidade, além do Conselho Superior

das Entidades Médicas de Santa Catarina (Consemesc), 12 profissionais foram

reverenciados pelo relevante trabalho profissional e social que desenvolvem.

Clínica geral e obstetra em Porto União e em União da Vitória, a médica Salime Farah se formou em 1965, na Universidade Federal do Paraná. Foi pioneira como anestesista e também em ultrassonografia. Ela trouxe o primeiro aparelho de ultrassonografia para o município. Foi também umas das fundadoras da Casa de Saúde Maternidade Nazareth Farah, em 1967. Também exerceu os cargos de vice-prefeita e vereadora por três mandatos em Porto União.

“Fiz questão de homenagear médicos de todo o estado, combinamos com as entidades que os protagonistas seriam profissionais de mérito reconhecido em suas carreiras, dedicados à ciência, aos pacientes e às suas comunidades”, informou Dr. Vicente Caropreso (PSDB), propositor da sessão especial.

Caropreso destacou os avanços nos diagnósticos,

nos protocolos e as facilidades derivadas do tráfego de informações em tempo

real.

“Não era assim há 40 anos, tínhamos de andar com

os livros embaixo do braço. Será que tudo evoluiu? Como está o ensino, com a

quantidade de escolas se multiplicando e com escassez de educação presencial?

Como anda o relacionamento médico/paciente? E o paciente, será que está mais

feliz hoje, ou preferia como era tratado em outras épocas?”, perguntou o

representante de Jaraguá do Sul.

Caropreso também questionou a qualidade de vida

das mulheres e homens que se dedicam à medicina e lamentou que no estado a

expectativa média de vida de um médico homem não ultrapassa os 58,8 anos.

“Para todas essas preocupações deveria ter uma

resposta, mas não tenho. Apesar da evolução, éramos muito mais respeitados que

agora”, ponderou o parlamentar, que citou duas frases que moldaram sua carreira

de neurologista. “Deixa que o doente te conte o que ele tem” e “o que você não

quer para o teu filho, você não pode desejar para o filho de ninguém”.

Cyro Veiga Soncini, coordenador do Conselho

Superior das Entidades Médicas de Santa Catarina – Consemesc, e Alexandre Luiz

Longo falaram em nome dos homenageados e agradeceram a iniciativa dos

parlamentares.

“Quero parabenizar todos os colegas médicos

catarinenses que se destacaram nas respectivas comunidades em que atuam.

Parabéns ao deputado Caropreso por propor e preparar este evento. O Consemesc

também está sendo reconhecido, ele não deixa de lado nem suplanta as outras

entidades, é algo complementar”, explicou Soncini.

“Muito comovente esta homenagem que quero

estender a todos os colegas. Vivemos um momento complicado, a medicina sofre

muitas mudanças, mas temos de ter alegria de sermos médicos, somos agentes

transformadores da vida do paciente e da comunidade”, afirmou Alexandre.

Alexandre Longo lembrou-se do neurologista

Norberto Luiz Cabral, de Joinville, que morreu recentemente vítima de um

acidente automobilístico na Serra Dona Francisca, no norte do estado.

“O Norberto era uma figura única, muito

determinado, exigente, uma pessoa indignada com a situação social do país, que

se posicionava como agente transformador, isso era contagiante. Publicou 39

trabalhos em revistas de alto impacto, só gostava de fazer coisas relevantes. A

perda dele é irreparável para nossa comunidade, a Univille subiu 65 posições no

Ranking Universitário da Folha de São Paulo (RUF) graças a ele”, relatou

Alexandre.

Prestigiaram a sessão especial o presidente do

Conselho Regional de Medicina (CRM/SC), Marcelo Neves Linhares; o secretário de

Saúde de Florianópolis, Carlos Alberto “Paraná” Justo e Silva; o presidente da

Associação Catarinense de Medicina (ACM), Ademar José de Oliveira Paes Junior;

o presidente da Academia de Medicina, Jorge Saad Neto; o presidente do

Sindicato dos Médicos da Região Sul Catarinense (Simersul), Licínio Argeu

Alcântara, além de familiares, colegas e amigos dos homenageados.

Homenageados da noite:

Consemesc – Conselho Superior das

Entidades Médicas de Santa Catarina – Consemesc

Airton Luiz Weber Silva, pediatra em Jaraguá do

Sul

Júlio César Gonçalves, psiquiatra em

Florianópolis

Luiz Augusto Borba, gastroenterologista em

Criciúma

Luiz Carlos Espíndola, endocrinologista em

Florianópolis

Márcia Netto de Campos da Silva,

endocrinologista em Florianópolis

Murillo Ronald Capella, cirurgião pediátrico em

Florianópolis

Newton José Martins Mota, cardiologista em

Blumenau

Paulo Norberto Discher de Sá, neurologista em

Florianópolis

Norberto Luiz Cabral (in memoriam), neurologista

em Joinville

Rita Mauricea Guazzelli Pezzali, ginecologista

em Xanxerê

Salime Farah, obstetra e clínica geral em Porto

União

Wilmar de Athayde Gerent, cirurgião geral em

Florianópolis

Assessoria de Imprensa: Deputado Estadual Dr. Vicente Caropreso – PSDB/SC