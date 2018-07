Drácula o vampiro do Cineclube Agulheiro 310.

O cineclube Agulheiro 310 em parceria com a Secretaria de Cultura – UVA apresenta um novo ciclo de filmes, dessa vez para os amantes de filmes de terror: Drácula, de 1931, dirigido por Tod Browning.

Drácula não é um filme adaptado diretamente do livro de Bram Stoker, mas sim de uma peça homônima encenada na Broadway nos anos 20. Um filme muito elogiado pela crítica tanto pela originalidade como por sua importância cinematográfica. Drácula insere o espectador em uma atmosfera que ainda causa calafrios, a atuação do lunático Renfield contribui para que essa atmosfera seja mais densa e aterrorizante. A Universal, produtora de grandes sucessos da linha B do cinema em Hollywood, inaugura com Drácula o horror cinematográfico como gênero da indústria, inspirada no cinema Alemão que havia abordado o termo horror em grandes produções como O Gabinete do Dr. Caligari (Robert Weine, 1919) e Fausto (F.W. Murnau) consagrando assim o gênero na história do cinema mundial.

O gênero suscita experiências de medo e repugnância no espectador, provocadas por um simbolismo particular, o espectador se vê ameaçado por forças letais e incompreensíveis, nesse sentido, a forma narrativa conduz o espectador para um mundo polimorfo.

O filme de Tod Browning foi realizado na passagem do cinema mudo para o sonoro – a “arte muda” vista como “perfeita cidade da imagem, […] adaptada ao constrangimento delicado do silêncio”, citando André Bazin-; Drácula apresenta grandes planos silenciosos, acentuando a expressão facial e o movimento do corpo, construindo assim um efeito dramático, o diálogo e a palavra são complementos no drama.

Drácula (Bela Lugosi) é um conde que aterroriza Londres por estar condenado a beber sangue humano para sobreviver. Depois de transformar uma jovem em vampira, ele já tem o seu próximo alvo, mas um cientista holandês especialista em vampiros pode acabar com o seu reinado aterrorizador, Van Helsing é o seu nome.

Esse grande filme será exibido nas telas do cineclube no dia 21 de julho (sábado), às 23h, na Fundação de Cultura Estação União. Não perca essa oportunidade de fazer parte desse momento marcante no cenário cultural de União da Vitória.