Drive-thru do bem: Prefeitura de União da Vitória já arrecadou mais de meia tonelada de alimentos

Quase

1700 famílias já foram beneficiadas com a campanha

A

Prefeitura de União da Vitória já arrecadou mais de meia tonelada de alimentos

por meio do Drive-thru do Bem. A campanha foi criada para ajudar famílias

carentes do município nesta época de pandemia do novo coronavírus. Além dos alimentos,

itens de higiene e de limpeza estão sendo recolhidos.

Os

donativos estão sendo separados em kits pelas equipes da Secretaria de

Assistência Social. No total, quase 1700 famílias já foram beneficiadas com os

produtos. “Queremos agradecer o apoio de toda a população de União da Vitória

que está nos ajudando nesta campanha. Sem dúvida alguma, já superou a nossa

expectativa”, destaca o Prefeito Santin Roveda.

O

vice-prefeito, Bachir Abbas, também elogiou a solidariedade dos moradores de

União da Vitória. “Mais uma vez a nossa população mostrou o quanto é prestativa

e disposta a ajudar o próximo. Estamos muito contentes com o resultado. Muito

bonito ver a nossa união em um momento difícil com este”, ressalta.

Central

de Arrecadação

A

campanha continua em andamento. As doações podem ser feitas em sair do carro.

Endereço:

Na frente da Secretaria de Assistência Social, na Rua Visconde de Guarapuava,

nº 15 – Centro – Praça Coronel Amazonas

Horário:

9h às 17h

O que

doar? Alimentos e itens de higiene e limpeza.