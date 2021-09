No dia 25 de setembro de 2021, sábado, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Meio Ambiente e a Green Eletron (entidade gestora nacional para a logística reversa de produtos eletroeletrônicos e pilhas) promoverão a ação intitulada “Drive Thru Sustentável – Descarte de Eletroeletrônicos e Pilhas” no município de Porto União. A campanha tem o objetivo de recolher equipamentos que não têm mais utilidade, para evitar que sejam descartados incorretamente.

A ação acontecerá no Terminal Urbano de Porto União e acontecerá somente no dia 25, das 09 às 16h.

Nesse dia a população poderá descartar eletroeletrônicos de uso doméstico de pequeno médio e grande porte que já não possuem mais utilidade, como computadores, impressoras, telefones, carregadores, cabos, ferramentas elétricas, eletrodomésticos, baterias de celulares e também pilhas gastas.

A campanha será no formato de drive-thru para que a população realize o descarte correto de eletroeletrônicos e pilhas sem utilidade, de forma segura, com distanciamento social e sem sair de dentro do seu carro, possibilitando a reciclagem dos itens.

A logística reversa faz parte dos princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos e estabelece a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Por meio da logística reversa é possível sistematizar ações e procedimentos para o recebimento e destinação ambientalmente correta dos diversos tipos de resíduos, contribuindo para o meio ambiente e a saúde pública.

O lixo eletrônico é um dos desafios da gestão de resíduos em todo o planeta, já que o número de dispositivos desse tipo cresce a cada ano. Além de sobrecarregar os aterros sanitários, os componentes químicos são prejudiciais ao meio ambiente, caso descartados e manuseados de forma incorreta, com potencial de contaminação do solo e de cursos d’água. Também representam um grande desperdício, já que, quando reciclados, eles podem ser convertidos em matéria-prima para diferentes indústrias. Os insumos são recursos limitados na natureza e o descarte correto permite o seu reaproveitamento.