Duas empresas paranaenses doam 700 litros de álcool em gel para projetos sociais

Líder do Governo na Assembleia Legislativa, o deputado Hussein Bakri (PSD) participou, na manhã desta segunda-feira (11), da doação de 700 litros de álcool em gel para a Associação Sul-Paranaense da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O produto doado pelas empresas APW Produtos Químicos, de Ponta Grossa, e Nano4You Nanotecnologia, de Pinhais, vai beneficiar diversas instituições e famílias atendidas pela Igreja em Curitiba, Litoral, Região Metropolitana e Sul do Paraná, durante o combate ao coronavírus.

“Com medidas acertadas do Governo do Estado e a colaboração da população, o Paraná tem apresentado um dos menores índices de casos e um dos maiores números de recuperados da Covid-19. Mas é necessário mantermos a prevenção e os cuidados sanitários para que possamos aos poucos retomar a normalidade. Por isso, num trabalho que fizemos em parceria com o amigo e engenheiro Rafael Rodrigues, a Igreja Adventista vai poder atender centenas de pessoas que precisam de todo tipo de ajuda neste momento de pandemia. É dessa forma, com o apoio mútuo e a participação de todos, que o Paraná vai vencer esse desafio”, afirmou Hussein Bakri.

Ferramenta importante na prevenção e higienização, o álcool em gel de 70% é efetivo na quebra da cápsula de gordura que protege o coronavírus. Além de ter um tempo de ação residual maior nas mãos e de evitar o ressecamento da pele por seu efeito umectante, o produto é importante para a limpeza de objetos e superfícies usados com frequência que podem favorecer o contágio.