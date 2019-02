É grande a procura pelas inscrições do Festival de Verão 2019

Se depender da procura pelas inscrições, o Festival de Verão 2019 será mais um sucesso de público em União da Vitória. Promovido pela prefeitura municipal, por meio de sua secretaria de esportes, o evento será realizado nos dias 16 e 17 de fevereiro, no Parque Ambiental.

Mas atenção! As inscrições para as atividades competitivas (todas gratuitas) e que valem troféus e medalhas para os vencedores acabam às 17h do dia 15, na secretaria (junto à sede da Associação Atlética Iguaçu, ao lado do estádio municipal).

De acordo com o secretário de esportes, Cordovan de Mello Neto, a procura pelas inscrições tem sido grande. “Isso nos motiva a fazer tornar o evento cada vez melhor”, destacou o secretário.

Para tanto, ações de preparação do ambiente serão desenvolvidas já a partir de segunda-feira (11) com limpeza, pintura colocação de mais areia nas canchas, numa parceria com outras pastas da administração municipal.

Além das práticas esportivas, haverá passeio de barco pelo rio Iguaçu, que é a única atividade para a qual há cobrança de taxa. Também haverá um palco para apresentação de bandas e, claro, a entrega das premiações.

Destaque ainda para as atividades abertas ao público participar, para as quais não há necessidade de inscrições.

Atividades competitivas

Futebol de areia

Vôlei de areia

Futevôlei

Basquete 3×3

Campeonato de Skate

Corrida Rústica 5km

Corrida de MTB

Atividades livres

Aulão de zumba

Aulão de Bodypump

Aulão de Taekwondo

Aulão de capoeira

Aulão de crossfit

Atividade com a Terceira Idade

Tabuleiro de xadrez

Tênis de mesa

Espaço kids